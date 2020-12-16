Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.
Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaı planlayan Galatasaray'ın gündeminde Umut Meraş var.
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşıma bir taraftar olumsuz cevap verince Arda Turan sinirlendi ve taraftara cevap verdi. 33 yaşındaki futbolcu “Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık. Yandık bu sosyal medyayla he” ifadelerini kullandı.
Kadıköy'deki Yeni Malatyaspor hezimeti sonrası Marcel Tisserand'ın ağır kalması, inanılmaz hataları ve düşen performansı eleştiri konusu oldu. 27 yaşındaki stoper hem tandemdeki istikrarı hem de partnerlerinin futbolunu bozdu.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
Saha içinde top taşıyan oyuncu problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Norveç kulübü Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe aldı.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, ocak ayında MLS takımlarıyla görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Özil'in futbol dışındaki işlerini de yönetmek için ABD'yi tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla D.C. United, LA Galaxy ve Inter Miami ilgileniyor.