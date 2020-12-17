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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 23:23
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Anadolu Efes AE Milan'a boyun eğdi

Anadolu Efes AE Milan'a boyun eğdi

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 15. haftasında sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 mağlup oldu.

THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 8. mağlubiyetini yaşadı. Bir maçı eksik konuk ekip ise 9. galibiyetini aldı.

Müsabakaya iki takım da top kayıplarıyla başladı. Boyalı alandan Dunston ve Beaubois'yla skor üreten Anadolu Efes, 4. dakikayı 9-7 üstün tamamladı. AX Armani Exchange Milan, boş atışlardan kaydettiği basketlerle 9. dakikada 18-17 öne geçti. Oldukça dengeli bir oyuna sahne olan birinci periyot 20-20 sona erdi.

İkinci çeyreğe üst üste top kayıpları yaparak giren ev sahibi ekip, temposunu yakalamakta zorlandı. Hücumda etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten AX Armani Exchange Milan, 19. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 29-46. İtalyan ekibi, soyunma odasına 46-31 önde girdi.

Anadolu Efes, ikinci yarıya oyunun iki yönünde çok tempolu başladı. Ev sahibi ekip, özellikle Micic ve Simon'un etkili oyunuyla maçta dengeyi sağladı. Lacivert-beyazlılar, 15-0'lık seri yakalayarak ve 25. dakikada farkı kapattı: 46-46. Başa baş geçen mücadelede takımlar final periyoduna 52-52 eşitlikle gitti.

Son çeyreğe de Micic'in iyi oyunu ve basketleriyle giriş yapan Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan karşısında 34. dakikayı 65-60 önde geçti. Üst üste top kayıpları yapan ev sahibi karşısında 7-0'lık seri yakalayan İtalya temsilcisi, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla son 2 dakikaya 69-67 üstün girdi. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Anadolu Efes, bitime 15 saniye kala kenardan başlanan oyunda skor bulamadı. AX Armani Exchange Milan, sahadan 72-69 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 69 - AX Armani Exchange Milan: 72

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Carlos Peruga (İspanya)

Anadolu Efes: Beaubois 13, Micic 20, Simon 9, Moerman 6, Dunston 11, Larkin 4, Singleton 4, Pleiss, Anderson 2

AX Armani Exchange Milan: Delaney 10, Punter 18, LeDay 8, Micov 4, Tarczewski, Rodriguez 4, Shields 11, Brooks 2, Hines 8, Datome 7

1. Periyot: 20-20

Devre: 31-46

3. Periyot: 52-52

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