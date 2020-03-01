  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 14:24
  • |
  • 01 Mart 2020 Pazar 14:24

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e ziyaret

Paylaş

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Osman Çakmak ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesindeki komando birliğinde askerlerle bir araya geldi.

Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılara beraberindekilerle ziyarette bulunan Çakmak, Mehmetçiklere milli takım forması hediye etti.

Çakmak, AA muhabirine, 1997 yılında Şırnak’ta gazi olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi görürken gazilerin ziyarete geldiklerini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Yakınlarım, mesai arkadaşlarım, herkes ziyarete gelmişti ancak en anlamlısı gazilerin ziyaretiydi. Ben de vatan için bir ayak feda ettim. Canını feda eden aziz şehitlerimiz var. İki kolunu, iki ayağını kaybeden gazilerimiz var. Bu ülke için gazi de şehit de olacağız. Bizler de evlat büyütüyoruz. Evlatlarımız da feda olsun."

Çakmak, devletin gazileri sahiplendiğini dile getirerek, "Devletimin tüm imkanlarından faydalanıyorum. Biz büyük bir devletiz. Biz de hemen buraya gelerek gazilerimizi ziyaret ettik. Annelerinin, babalarının ellerini öptük." ifadelerini kullandı.

Kaleci antrenörü Fatih Karakuş da şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Gazilerle beraber oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Karakuş, "Onlara az bir şey de olsa mutluluk katabildiysek ne mutlu bize." dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Türkiye Kupası yarı final maçlarında hakemler açıklandı

title

Trabzonspor'da kupa derbisi mesaisi başladı

title

Engin Fırat yılın teknik direktörü seçildi

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e ziyaret
Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu
Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu

Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.

Cimbom'dan 5.5 milyon Euro'luk FLAŞ hamle
Cimbom'dan 5.5 milyon Euro'luk FLAŞ hamle

Cimbom'dan 5.5 milyon Euro'luk FLAŞ hamle

Galatasaray yönetimi, kalan 11 haftalık periyotta futbolcuların kafasını rahatlatacak kararlar aldı.

Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde
Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde

Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...

Falcao Kolombiya basınında manşetlerde
Falcao Kolombiya basınında manşetlerde

Falcao Kolombiya basınında manşetlerde

Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, Kolombiya'da da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde yıldız oyuncunun, Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'e damga vurmaya hazır hale geldiği vurgulandı.

Galatasaray'da yeni maestro Emre Akbaba
Galatasaray'da yeni maestro Emre Akbaba

Galatasaray'da yeni maestro Emre Akbaba

Fatih Terim, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden kadroda tek değişiklik yapacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.