Amerikan takımları Mesut Özil transferi için yarışta

Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil için temasta bulunan takımlar bir bir ortaya çıkıyor.
ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan yıldız oyuncu, MLS'te bir takıma katılmaya sıcak bakıyor.
7 MART'TAN BERİ OYNAMIYOR
Mikel Arteta ile arası iyi olmayan Türk asıllı Alman oyuncu, 7 Mart'tan beri Arsenal forması giymedi.
MLS takımları DC United, LA Galaxy ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami gibi takımlar 32 yaşındaki oyuncunun talipleri arasında yer alıyor.
Arsenal, Mesut Özil'in kontratının bitimini beklemeden Ocak ayında ayrılığına izin vermeye sıcak bakıyor.
Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor.
Büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arası golcü transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan isimlere yönelirken, şimdilik iki isim ön plana çıktı: Mario Mandzukic ve Ahmed Musa...
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sabrını sonunda taşırdı! Başarılı antrenör, konuyla ilgi Siyah-Beyazlı yönetimle bir araya gelip “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp, takımdan uzaklaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray yönetimi, bu sezon performansıyla parmak ısırtan Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta sahası Salih Uçan'la her konuda anlaşma sağladı. Transferin devre arasında gerçekleşmesi için, oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandı. Eğer pazarlıklar sonuç vermezse, Sarı-kırmızılılar işi sezon sonunda bedavaya bitirecek.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.
FIFA menajeri Claudio Anellucci, Lazio'nun sezon başında transfer ettiği Vedat Muriqi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.