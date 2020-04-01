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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:19
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:25

Ahmet Karaman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Ahmet Karaman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

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İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karaman'ın yaşamını yitirmesi Türk futbolunun koronavirüs salgınından verdiği ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını on binlerce ölüme sebep olurken Türk futbolundaki ilk can kaybı da yaşandı.

Koronavirüse yakalanan İstanbul Amatör Spor Ķulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, yaşamını yitirdi.

Karaman ayrıca TFF İcra Kurulu 5. Dönem ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in de yardımcılığını yapıyordu.

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