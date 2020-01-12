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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 08:00
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 08:00

'Aman geri dönme'

'Aman geri dönme'

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BEŞİKTAŞ’IN Altınordu’yla yaptığı hazırlık maçında Karius’un yediği gol İngiliz basınında alay konusu oldu.

AKŞAM

Maçın 11. dakikasında Altınordu’nun sol kanattan kaleye doğru gönderdiği topu tutmak isterken elinden kaçıran Karius meşin yuvarlağı bir anda ağlarında gördü. Gazeteler, Karius’un Real Madrid faciasının etkisinden kurtulamadığını yazarken, Liverpool taraftarları “Aman geri dönme Karius” şeklinde çağrıda bulundular. Beşiktaş, Karius’u sezon sonu geri göndermeyi planlıyor.

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