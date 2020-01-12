'Aman geri dönme'

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Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri'nde finalde! Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri'nde finalde! Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip! 'Verin parlatayım' Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip! 'Verin parlatayım' Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için gitti! Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için gitti! Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.

Fransız basını duyurdu! 'Ben Arfa, Türkiye'ye...' Fransız basını duyurdu! 'Ben Arfa, Türkiye'ye...' Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den transferde zorunlu rötar! Fenerbahçe'den transferde zorunlu rötar! Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıksaydı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirmeyi planlıyordu.

Başakşehir'in yıldızı Okan Buruk ve Abdullah Avcı'yı kıyasladı Başakşehir'in yıldızı Okan Buruk ve Abdullah Avcı'yı kıyasladı Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile Okan Buruk dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu: "Abdullah Avcı ile Okan Buruk’un oyun anlayışları benzer. Ama geçmişte çok pas yaparken, üçüncü bölgede yeterince verimli değildik. Şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir takım olduk"