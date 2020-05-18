Alvaro Montero Beşiktaş'ta

Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği iddia edilmişti. 25 yaşındaki kalecinin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi ise bu transfer iddialarını güçlendirmişti.
GELECEK SEZON BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYECEK
Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak okuyucularına duyurduğu habere göre, Siyah Beyazlı ekip, Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren Türkiye'de forma giyeceği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO
Bu sezon 11 maçta görev alan genç kaleci, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin takibine girdi. U20 ve U23 takımlarının ardından 2019 yılında Kolombiya A Mili Takımı'na girmeyi başaran Montero, toplamda üç kez milli formayı giyebildi. Profesyonel kariyerinde 120 maça çıkan Montero'nun piyasa değeri 2 milyon Euro.
OSCAR CORDOBA, BOCA JUNIORS'A ÖNERMİŞTİ
Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.
(Fanatik)
Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
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