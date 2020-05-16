Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'de

A Milli Takım'da da forma giyen iki eski oyuncusunun performanslarıyla bir yandan gururlanan İzmir temsilcisi, diğer yandan İngiltere'de forma giyen Çağlar ve İtalya'da oynayan Cengiz'in başka ülkelere transfer olmasını umut ediyor. Kırmızı-lacivertliler, yıldız futbolcuların ülke dışına transfer olması halinde yetiştirme bedeli hak ederek kasasını tekrar dolduracak. Altınordu, Çağlar'ın transferinden yüzde 3.5, Cengiz'den ise yüzde 5 yetiştirme bedeli elde edecek.
ÇAĞLAR VE CENGİZ'E TALİP ÇOK
İspanyol basını, Altınordu'dan önce Almanya'da Freiburg'a transfer olup şu an rekor bonservisle gittiği Premier Lig'de Leicester City forması giyen stoper Çağlar'ın dünya devi Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı. Katalan ekibinin Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun 23 yaşındaki savunmacının izlenmesini istediği belirtildi. Çağlar'ın bonservis ücretinin 55 milyon euro olduğu ileri sürüldü.
İsmi Manchester United'la da anılan Çağlar'ın transferinden ilk kulübü Menemenspor da bir miktar pay alacak. İtalyan basını ise Altınordu'dan önce Başakşehir'e gidip ardından Serie A'da Roma forması giyen Cengiz'e Milan'ın yanı sıra İngiliz kulüpleri Arsenal, Tottenham ve Everton'ın talip olduğunu yazdı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservis ücretinin 23 milyon euro olduğu konuşuluyor.
Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.
Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.