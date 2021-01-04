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  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:51
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Altınordu'nun efsane ismi yaşamını yitirdi

Altınordu'nun efsane ismi yaşamını yitirdi

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DHA

İzmir'in 1923'te kurulan Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu'nun efsane futbolcularından Matteo Vitali, 98 yaşında yaşlılık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

İtalyan bir ailenin çocuğu olan 19 Kasım 1922 İzmir doğumlu Vitali, 1942-58 yılları arasında 16 yıl Altınordu formasını terletti. Kırmızı-lacivertliler, Vitali'nin vefatıyla Sait Altınordu'nun takım arkadaşı da olan en yaşlı Altınordulu futbolcusunu kaybetmiş oldu. Attığı goller nedeniyle, "Endaksi (Tamam) Vitali" lakabıyla anılan Matteo Vitali'nin cenazesi cuma günü saat 11.00'de Karşıyaka Soğukkuyu Hristiyan Mezarlığı'nda yapılacak törenle toprağa verilecek.

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• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.

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