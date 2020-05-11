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aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:04
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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:19

Altınordu'da futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 testi yapıldı

Altınordu'da futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 testi yapıldı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldı.

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, lige verilen aranın ardından yaklaşık 2 ay sonra Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde toplanan idari ve teknik kadro ile futbolculara, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Kovid-19 testi yapıldı.

Test öncesinde sağlık çalışanlarının alkışlandığı, antrenmanların test sonuçlarından sonra başlayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2 aydır zorlu bir süreçten geçildiğini belirtti. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin bu dönemle ilgili anlatacağı çok ilginç anılar oluştu. Bugün yapılan testler bile uzun süre hafızalarımızda kalacak. Sosyal izolasyondan sosyal mesafeye doğru yavaş bir geçiş yapıyoruz. Herkes, bu dönemde Sağlık Bakanlığının önemli açıklamalarını dikkate almak zorunda, yoksa özlediğimiz şeylere kavuşmamız çok daha fazla zaman alacak."

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