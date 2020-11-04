Altınordu'da 7 korona vakası

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Fethiyespor ile oynanacak kupa maçı öncesinde futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.
Toplam 7 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğunun belirlendiği bildirilen açıklamada, "2 futbolcumuz, 3 antrenörümüz ve 2 personelimizde pozitif bulgulara rastlandı. Testleri pozitif çıkan futbolcu, antrenör ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandı." ifadesine yer verildi.
Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'ya verilen cezayı bir maça indirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının hakemi değişti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup etti.