Altınordu, Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı

TFF 1. Lig’de ilk 4 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Altınordu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Yiğithan Güveli’yi kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 1.95 boyundaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Altınordu, Ravil Tagir’in Başakşehir’e transferinin ardından stoper arayışlarını sürdürüyordu.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ikinci penaltının doğru karar olmadığını düşündüğünü söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı penaltıda oyuncuların vuruş öncesinde ceza alanına girdiğini ve penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini aldı.