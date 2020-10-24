Altınordu-Ümraniyespor maçında kazanan çıkmadı

Ev sahibi Ümraniyespor'un golü 75. dakikada Emre Coşkun'dan geldi. Altınordu'nun golünü ise 25. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.
Altınordu aldığı sonuç ile sezonun ilk beraberliğini aldı. Sezona Bandırmaspor galibiyeti ile başlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor ise üst üste 7. maçta puan kaybı yaşadı.
Altınordu puanını 13'e yükseltti. Ümraniyespor ise 5 puana yükseldi.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, Bandırmaspor ile İzmir'de karşılaşacak. Ümraniyespor, Giresunspor'a konuk olacak.
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