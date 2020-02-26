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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:53
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 19:00

Altınordu sahasında Erzurumspor'u devirmeyi başardı

Altınordu sahasında Erzurumspor'u devirmeyi başardı

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TFF 1. Lig'de 24. hafta maçında BB Erzurumspor deplasmanda Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 61. dakikasında Hamroun ile öne geçen Erzurumspor karşısında Altınordu, 75. dakikada Metehan, 86. dakikada Okan'ın ayağından bulduğu gollerle 3 puana uzandı.

Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet özlemini dindiren İzmir temsilcisi 27 puana ulaşıp rahatladı. Zirve yarışında yara alan BB Erzurumspor ekibi ise 42 puanda kaldı.

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