Altınordu sahasında Erzurumspor'u devirmeyi başardı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 61. dakikasında Hamroun ile öne geçen Erzurumspor karşısında Altınordu, 75. dakikada Metehan, 86. dakikada Okan'ın ayağından bulduğu gollerle 3 puana uzandı.
Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet özlemini dindiren İzmir temsilcisi 27 puana ulaşıp rahatladı. Zirve yarışında yara alan BB Erzurumspor ekibi ise 42 puanda kaldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.
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