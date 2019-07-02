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Altınordu başkanından Nihat Özdemir'e ziyaret

Altınordu başkanından Nihat Özdemir'e ziyaret

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan ile Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Altınordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge hazır bulundu.

(AA)

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