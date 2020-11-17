Altınordu, Bandırmaspor'u rahat devirdi

TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen maçta Altınordu, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ramazan Keleş, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 88 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Muhammed Mert (Dk. 88 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 58 Yusuf Yalçın Arslan), Enis Destan (Dk. 72 Hüsamettin Yener)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Ovacıklı, Onur Akbay, Gökay Güney, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Feyyaz Belen), Del Valle, Ba, İshak Çakmak, Erkan Taşkıran (Dk. 81 Fırat Arıkan), Rayo (Dk. 63 Berat Satılmış), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 73 Halilovic)
Goller: Dk. 27 Yusuf Can Esendemir, Dk. 45 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 7 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+4 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.
Galatasaray, yapılan son testler sonucunda 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.