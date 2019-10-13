AKŞAM

G.SARAY’IN 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında yapılan törende Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, “Bizim birçok sınırımız sorunlu. Devletimiz bu sınırları ara ara düzenlemek mecburiyetindedir. Cephedeki Mehmetçiklerimize, devletimize, milletimize kolaylıklar diliyorum. Devletimizin binlerce yıl, sonsuza kadar yaşamasını diliyoruz. Aklımız şu anda askerlerimizde” dedi.

YANIMIZA YANAŞAMIYORLAR

Başkan, “Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadık. Son 3’ü 3’leme yaptık. Son 2 yılda seyirci sayısında hiçbir takım yanımıza yanaşamıyor, kombine ve hasılatta da... Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz. Biz düzeysiz eleştirilere aynı düzeysizlikle cevap veremeyiz. O kültürde onların seviyesine inemeyiz. Öbür yüzümüzü çevirmeyiz. Onlara öyle cevaplar veririz ki altından kalkamazlar” ifadelerini kullandı.