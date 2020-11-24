Altın madalya Zeliha Ağrıs'ın

2017’de Dünya Şampiyonu olup bizi gururlandıran Milli Tekvandocumuz Zeliha Ağrıs, Zagreb’de düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda 53 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Milli gururumuz, rakibini 3. raundun sonunda altın vuruşla mağlup etti.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.