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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 16:23
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Altın madalya Zeliha Ağrıs'ın

Altın madalya Zeliha Ağrıs'ın

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Milli tekvandocumuz Zeliha Ağrıs, Zagreb'de düzenlenen 8. Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

2017’de Dünya Şampiyonu olup bizi gururlandıran Milli Tekvandocumuz Zeliha Ağrıs, Zagreb’de düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda 53 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Milli gururumuz, rakibini 3. raundun sonunda altın vuruşla mağlup etti.

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