Altay'ın vazgeçilmezi Cihan Topaloğlu

Zorlu lig maratonunun ilk 13 haftasında Sait Karafırtınalar’ın sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta görev verdiği 28 yaşındaki kaleci Cihan Topaloğlu, Karafırtınalar’ın görevden ayrılmasının ardından ligin 14. haftasında Osmanlıspor ile oynanan maçta kaleyi devraldı.
Osmanlıspor maçından sonra ligde 15 müsabakada görev yapan Topaloğlu, Ali Tandoğan’ın görevden ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak’ın da güvendiği isimler arasında yer aldı. Tecrübeli file bekçisi, Osmanlıspor maçından sonra görev aldığı 15 maçın tümünde 90 dakika sahada kalırken, kalesinde yalnızca 12 gol gördü.
“HER ZAMAN KENDİMİ HAZIR TUTTUM”
Altay’a Süper Lig hedefi ile geldiğini kaydeden Cihan Topaloğlu, sezon başından beri her an görev alacakmış gibi kendisini hazır tuttuğunu ifade ederek, “Sezonun ilk başlarında Emre ve Aydın ile büyük rekabet yaşadık. O süreçte onlar forma giydi. Ben fazla forma şansı bulamadım. Ancak ben her an kendimi oynayacakmış gibi hazır tuttum. Osmanlıspor ile oynanan maçta forma şansı buldum. Takım içinde her mevkide yaşanan rekabetten Altay kazançlı çıkıyor. Sezon sonunda camiamızın çok istediği Süper Lig’e çıkması için tüm takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
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