Altay'ın rakibi Adana Demirspor

Milli maç nedeniyle lige verilen arada eksikleri gidermek için çalışmalar yaptıklarını belirten teknik direktör Yücel İldiz, Adana Demirspor karşısında galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Rakibin ciddi yatırımlar yaptığını kaydeden deneyimli teknik adam kendilerinin de ligde iddialı olduklarını vurguladı.
Zorlu maçlar serisinde ilk olarak çıkacakları Adana Demirspor sınavının önemine dikkat çeken teknik patron Yücel İldiz, "İlk oynayacağımız maç çok önemli. Adana Demirspor büyük bir camia, büyük yatırımlar yaptılar. Zorlu bir karşılaşma olacak. Biz de iddialı bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın ve camiamızın yürekleri bizimle. Onları temsilen kazanmaya çalışacağız" dedi. Ligde 7 puanla 6'ıncı sırada yer alan siyah-beyazlılar, 8 puanlı 4'üncü sıradaki rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.
Son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun bu durumunun sebebi belli oldu. 850 bin euroluk maaşından memnun olmayan ve zam bekleyen başarılı savunmacının ücretinin aksine yüzde 15 indirimli şekilde yatırılması oyuncuyu çok rahatsız etti.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
A Milli Futbol Takımı yenilenen kadrosu, mücadeleyi bırakmayan ve prese dayalı oyun karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanıyor.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.