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aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 18:23
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Altay'dan transfer şov

Altay'dan transfer şov

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DHA

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay, transferde imza şov yaptı. Siyah-beyazlılar bugün 3 oyuncuyu resmen kadrosuna dahil etti.

İzmir temsilcisi İstanbulsporlu Rıdvan Şimşek, Ümraniyesporlu Timur Temeltaş ve Kayserisporlu Ziya Alkurt’la sözleşme imzaladığını duyurdu.

Altay’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz Rıdvan, Timur ve Ziya ile resmi sözleşme imzalamıştır. Yeni transferlerimiz camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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