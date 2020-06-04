Altay'dan ırkçılığa tepki

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi üzerine ülkede ayaklanmalar başlarken, tüm dünyada yükselen ırkçılık karşıtı eylem ve söylemlere İzmir temsilcisi de destek verdi. Altay'ın siyahi oyuncuları Helder Tavares, İbrahim Alhassan ve Prince Segbefia, takım arkadaşları Erhan Kartal, Andreas Tatos ve Yılmaz Özeren'le bir araya gelip, "Irkçılığa karşı atılan her adım, insanlığın aldığı nefes olacaktır" mesajı verdi.
Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Altay, özgürlük uğruna, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan tek yürek olan vatanseverler tarafından kurulmuştur. Kurucularımız ve başkanlık dahil yönetim kurullarımızda görev alanlar arasında gayri müslimler olduğu gibi efsanelerimizden Vahap Özaltay bir Afro-Türk'tür. Kültürler, dinler ve kökenler bakımından bir mozaik olan Altay Spor Kulübü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı söylemini her zaman koruyacaktır" dedi.
Öte yandan iki hafta sonra evinde oynayacağı Akhisarspor maçına odaklanan siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden Gençer dışında eksik bulunmuyor.
Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Maaş güncellemesi konusunda futbolcularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne, teknik direktör Sergen Yalçın'dan destek geldi.