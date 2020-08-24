Altay'da Ricardo Quaresma heyecanı

Quaresma iddialarını ilk kez doğrulayan Ekmekçioğlu, "Dünya çapında kendini kanıtlamış bir oyuncu. Görüşmelerimiz oldu, halen de devam ediyor. Onun da konuştuğu başka kulüpler var. Bu bir süreç olumlu ya da olumsuz olur bilemiyorum. Gündemimizde o mevkide boşluk var. Birkaç oyuncuyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Takımımızın menfaatleri için hangisi doğruysa ona göre süreç ilerleyecek" diye konuştu.
İzmir ekibini Süper Lig'e çıkarmak için kolları sıvayan Başkan Ekmekçioğlu, "Biz her zaman ligde en iyisini yapacağımızı söylüyoruz. Favori ilan edilmek güzel bir duygu. İnşallah bunun arkasında durabilir ve hakkını da verebiliriz. Bunun için çok çalışacağız. Erken takım kurup iyi transferler yapmaya çalıştık. Süper Lig'de önümüzdeki sene yabancı oyuncu sınırlaması gündeme gelebilecek. Yerli ve yabancı oyuncu tercihlerimizde planlamayı ona göre yapmaya çalışıyoruz. Şu an görüştüğümüz iki oyuncu var. Onlarla da anlaşmak istiyoruz. Özellikle 10 numara bakıyoruz. Hücum hattına sürpriz bir isim alabiliriz" dedi.
ÇAĞLAR BİRİNCİ'YE KANCA
Ligde üst üste tecrübeli oyuncuları bünyesine katarak transferin en hareketli kulübü olan Altay, dış transferde son olarak Giresunspor'da forma giyen sol bek Çağlar Birinci'ye teklif sundu. Trabzonspor altyapısında yetişip Orduspor'da profesyonel olan 35 yaşındaki futbolcu Denizlispor, İstanbulspor, Galatasaray, Elazığspor, Akhisarspor, Kayserispor ve Karşıyaka'da da görev yaptı. Geçen sezon Giresunspor'da sadece 1 maçta forma giyen Çağlar, kariyerinde Süper Lig'de 116 maça çıkarken, 1. Lig'de 67 müsabakada oynadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekim tarihlerini açıkladı.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.
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