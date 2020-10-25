Altay'da koronavirüse yakalanan futbolcular ve Yücel İldiz'in durumu iyi

TESİSLERDE KALANLAR DA EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINDI
İzmir ekibinin bugün evinde Giresunspor’la oynaması gereken karşılaşma ertelenirken, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan oyunculardan kulüp tesislerinde kalanların da tesisten ayrılıp evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi. Tesisler dün iki kez dezenfekte edildi.
FUTBOLCULAR VE YÜCEL İLDİZ’İN DURUMU İYİ
Altaylı futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hafta içindeki Altınordu derbisi öncesi testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz’in durumunun da iyi olduğu kaydedildi. Evinde karantinada olan 67 yaşındaki teknik adamın herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpte koronavirüs tespit edilen kişi sayısının toplam 34 olduğu açıklanmıştı. Altay’ın ligde 30 Ekim Cuma günü deplasmanda Tuzlaspor’la oynanması gereken 8’inci hafta maçı da karantinaların sürmesi nedeniyle ertelenecek.
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