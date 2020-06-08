Altay'da kiralık gönderilen futbolcular umduğunu bulamadı

Siyah-beyazlı ekipten sezon başında Zonguldak Kömürspor'a transfer olan 23 yaşındaki stoper Çağrı Buğra Dişsiz, 2’nci Lig'de sadece 2 maça çıkıp ocak ayında Zonguldak ekibiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Boşta kalan ve Altay'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağrı'nın kulüpteki geleceği belirsiz.
Sezon başında Başkent Akademi'ye kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir, 2. Lig'in ilk yarısında 4 müsabakada şans bulup, ikinci yarıda bir kez bile görev almadı. Devre arasında Fethiyespor'a kiralanan 19 yaşındaki sol kanat Eren Erdoğan, 3’üncü Lig'de yalnızca 1 karşılaşmada oynadı. Turgutluspor'a kiralanan 23 yaşındaki sağ bek Kadir Yazıcı ve Belediye Derincespor'a kiralanan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ise 3’üncü Lig'de düzenli olarak forma giyiyor.
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.