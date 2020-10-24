  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:38
  • |
  • Son Güncelleme:

Altay'da 34 vaka! Giresunspor maçı ertelendi...

Altay'da 34 vaka! Giresunspor maçı ertelendi...

Paylaş

AA

TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere 34 kişide pozitif vaka tespit edildi. Yarın oynanması planlanan Altay-Giresunspor maçı ertelendi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, hafta içinde oynanan Altınordu maçı öncesinde 9 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Giresunspor maçı öncesinde yapılan testlerle bu sayının arttığını belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gelinen noktada A Takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun Kovid-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

Futbolcuların dışında teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 pozitif vakanın bulunduğu belirtildi.

TFF talimatları doğrultusunda yarın oynanaması gereken Giresunspor karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Falcao'dan hayat öpücüğü! 1-2
Falcao'dan hayat öpücüğü! 1-2

Falcao'dan hayat öpücüğü! 1-2

'Erzurum'un penaltısı verilmedi'
'Erzurum'un penaltısı verilmedi'

'Erzurum'un penaltısı verilmedi'

Dilmen'den kırmızı kart yorumu: Saçma sapan bir kart
Dilmen'den kırmızı kart yorumu: Saçma sapan bir kart

Dilmen'den kırmızı kart yorumu: Saçma sapan bir kart

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Altay'da 34 vaka! Giresun maçı ertelendi
Altay'da 34 vaka! Giresun maçı ertelendi

Altay'da 34 vaka! Giresun maçı ertelendi

TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

'Artık kimsenin arkasında değilim'
'Artık kimsenin arkasında değilim'

'Artık kimsenin arkasında değilim'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “3 puan bize iyi geldi, küçük bir moral oldu ama Falcao'yu kaybettiğimize üzgünüz” dedi.

'Aynaya bakmamız gerek'
'Aynaya bakmamız gerek'

'Aynaya bakmamız gerek'

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi.

'Taraftar memnnunsa sıkıntı yok'
'Taraftar memnnunsa sıkıntı yok'

'Taraftar memnnunsa sıkıntı yok'

Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Emre Kılınç, maçın ardından konuştu.

Liverpool güldü; Chelsea-United berabere bitti
Liverpool güldü; Chelsea-United berabere bitti

Liverpool güldü; Chelsea-United berabere bitti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Mehmet Özdilek'ten hakemlere tepki
Mehmet Özdilek'ten hakemlere tepki

Mehmet Özdilek'ten hakemlere tepki

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kötü oynadığımız kabul ediyoruz ama ben kötü oynarken oyunu tutmuşken 1-0 geriye düşürmek, oyunla düşelim biz hakemin vereceği tek bir kararla düşmeyelim." dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.