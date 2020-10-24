Altay'da 34 vaka! Giresunspor maçı ertelendi...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “3 puan bize iyi geldi, küçük bir moral oldu ama Falcao'yu kaybettiğimize üzgünüz” dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi.

Mehmet Özdilek'ten hakemlere tepki

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kötü oynadığımız kabul ediyoruz ama ben kötü oynarken oyunu tutmuşken 1-0 geriye düşürmek, oyunla düşelim biz hakemin vereceği tek bir kararla düşmeyelim." dedi.