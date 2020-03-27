Altay ve Umut'tan anlamlı hareket

Altay Bayındır, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde evde kal Türkiye. Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum."
Genç kaleci, mesajının sonunda Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir ile MKE Ankaragücü'nün oyuncusu İlhan Parlak'ı da yardım etmeye davet etti.
Altay'a cevap veren Umut Nayir, "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." mesajını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında bir basın toplantısı düzenledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara destek çağrısında bulundu ve "Devlet olmadan millet olmaz. Bizim için önce devlet gelir. Gücü yetenlerin vereceği destek, devletimize moral olur. Biriken paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti.
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ile Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi biner aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Elazığ Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu Melih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.
NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ve Donovan Mitchell, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına yakalanmışlardı. Jazz, iki yıldızının son durumunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Gobert ve Mitchell'ın son testleri 'negatif' çıktı. Hem Gobert'in hem de Mitchell'ın iyileştiği ifade edildi.