Altay transfer yasağı cezasıyla sarsıldı

Siyah-beyazlı kulüpte eski futbolcu ve personel alacakları nedeniyle transferin önünün kapandığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin borcunun yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi. Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında daha önce 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve geçen sezon da 1'inci Lig'de getirilen transfer yasaklarını gerekli ödemeleri yaparak kaldıran Altay'da, yönetim bir araya gelerek konuyu masaya yatıracak.

Yeterli kaynağın bulunamaması halinde siyah-beyazlıların dış transfer yapmama kararı alabileceği iddia edildi. Bu durumda Altay yönetimi iç transferde sözleşmesi sona eren 13 futbolcuyu kadroda tutmaya çalışacak. Siyah-beyazlılarda ön libero Ferhat, stoper Gençer, sol kanat İbrahim Akın, stoper İbrahim Öztürk, sağ kanat Furkan, ön libero Merter, sağ bek Murat Uslu, sağ kanat Oğuz Han, sol bek Özgür, sol bek Serkan, sağ kanat Sinan, sağ bek Necdet ve kaleci Egemen serbest kaldı.