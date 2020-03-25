Altay tesislerde antrenmandan vazgeçti

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 3 günlük iznin ardından pazartesi günü Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen siyah beyazlılar, ufak gruplar halinde idmanlara devam etme kararı almıştı. Koronavirüs tehlikesinin sürmesi ve liglerin yeniden başlama tarihinin açıklanmaması nedeniyle İzmir ekibinin çalışmalarına erken başlaması sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekti.
Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yapılan koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkması üzerine Altay da tehlikenin farkına varıp, tesiste antrenman yapılmasını yasakladı. Siyah beyazlı takımda forma giyen futbolcuların çalışmalarını evlerinde özel videolar eşliğinde sürdürecekleri öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin durumu konusunda alınacak karar açıklanmadan, Altay'ın toplu halde antrenman yapmayacağı ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.
Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki çıkış noktası olarak İtalya'da oynanan Atalanta - Valencia maçı gösteriliyor.
Adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca ile ilgili Siyah-Beyazlı takımın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.
Kanarya'nın Galatasaray'ın kapısından dönen Juventuslu Kwadwo Asamoah'ı istediği öğrenildi. İtalyan basını da Ganalı yıldızın F.Bahçe'ye sıcak baktığını iddia etti. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ülkesine gitmek için izin istedi ancak Siyah-Beyazlı yönetimden onay çıkmadı.