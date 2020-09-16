Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Oumar Niasse, Kayserispor ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki Senegalli golcünün menajeri, son detayları görüşmek üzere Kayseri'ye gitti.

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, takımının tam hazır olduğunu, Galatasaray'ı mağlup ederek zaferlerini kulüp tarihine yazmak istediklerini söyledi.

Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

AKŞAM, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferinin detaylarını açıklıyor. Alman ekibi Sörloth için 24 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro da başarıya bağlı bonus ödeyecek. Buradan gelen paranın yarısını Trabzonspor, yarısını da İngiliz ekibi Crystal Palace alacak.