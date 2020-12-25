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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 21:36
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Altay haftanın açılışında Ümraniyespor'u devirdi

Altay haftanın açılışında Ümraniyespor'u devirdi

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TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay ile Ümraniyespor karşılaştı.

İzmir'deki maçı evsahibi ekip 3-1 kazandı.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 11'de Erhan Çelenk, 23'te Marco Paixao (penaltı) ve 78'de Leandro Kappel kaydetti.

Ümraniyespor'un golünü 17'de Okan Derici (penaltı) attı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Altay, puanını 29'a yükseltti; averajla liderliğe yükseldi.

Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.

Altay: 3 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Suat Güz, Burak Cansız

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Berkay Sülüngöz, Yılmaz Özeren (Dk. 72 Scuk), Kappel, Erhan Çelenk (Dk. 84 Eren Erdoğan), Özgür Özkaya (Dk. 54 Kadir Yazıcı), Thiam, Regattin, Paixao (Dk. 84 Gnanduillet)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Akabueze (Dk. 82 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 61 Sow), Okan Derici (Dk. 85 Hüseyin Çolak), Camara

Goller: Dk. 11 Erhan Çelenk, Dk. 23 Paixao (Penaltıdan), Dk. 78 Kappel (Altay), Dk. 17 Okan Derici (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Gomis, Dk. 80 Okan Derici, Dk. 86 Muammer Denizhan Taşkan, Dk. 90+1 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 20 Lokman Gör, Dk. 80 Kadir Yazıcı (Altay)

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