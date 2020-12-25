Altay haftanın açılışında Ümraniyespor'u devirdi

İzmir'deki maçı evsahibi ekip 3-1 kazandı.
Altay'a galibiyeti getiren golleri 11'de Erhan Çelenk, 23'te Marco Paixao (penaltı) ve 78'de Leandro Kappel kaydetti.
Ümraniyespor'un golünü 17'de Okan Derici (penaltı) attı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Altay, puanını 29'a yükseltti; averajla liderliğe yükseldi.
Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.
Altay: 3 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Suat Güz, Burak Cansız
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Berkay Sülüngöz, Yılmaz Özeren (Dk. 72 Scuk), Kappel, Erhan Çelenk (Dk. 84 Eren Erdoğan), Özgür Özkaya (Dk. 54 Kadir Yazıcı), Thiam, Regattin, Paixao (Dk. 84 Gnanduillet)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Akabueze (Dk. 82 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 61 Sow), Okan Derici (Dk. 85 Hüseyin Çolak), Camara
Goller: Dk. 11 Erhan Çelenk, Dk. 23 Paixao (Penaltıdan), Dk. 78 Kappel (Altay), Dk. 17 Okan Derici (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Gomis, Dk. 80 Okan Derici, Dk. 86 Muammer Denizhan Taşkan, Dk. 90+1 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 20 Lokman Gör, Dk. 80 Kadir Yazıcı (Altay)
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• "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."
• "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."
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• "Kulübü sıfırdan organize ettim ama başkan mart-nisan aylarında yeni sözleşme için konuşacağını söyledi ve henüz kontrat için vakit olduğunu açıkladı. Böyle söylerseniz teknik direktöre saygısızlıktır."