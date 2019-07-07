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Altay geldi liste değişti

Altay geldi liste değişti

Birinci eldivenin sahibi Ankaragücü’nden gelecek Altay Bayındır olacak. Harun Tekin de yedeğe geçiyor. Mert rafa kalktı. Volkan’la da devam edilebilir.

AKŞAM

SARI-Lacivertliler’de kalede uzun soluklu planlama. Başkent ekibi Ankaragücü ile Altay Bayındır’ın bonservisi için 1.5 milyon euroya uzlaşan Fenerbahçe, kısa süre içinde bu transferi açıklayacak. Altay Bayındır’ın da gelişiyle kalede de bir değişim oldu. Ersun Yanal, Altay Bayındır’ı ilk tercihi olarak görüyor. Geçen sezon Bursa’dan transfer edilen Harun Tekin ise onun yedeği olacak. Volkan’la da 1 yıllık uzatma gündemde.

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