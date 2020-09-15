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aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 15:32
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Altay, Edin Cocalic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Altay, Edin Cocalic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Akhisarspor'dan Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada Cocalic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018-2019 sezonu devre arasında Akhisarspor'a transfer olan 32 yaşındaki Cocalic, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig'de ise 33 maça çıktı.

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