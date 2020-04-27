Altay Bayındır'ın Sheffield United'a transferinin yüzde 90 bittiği öne sürüldü

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.
YorkshireLive'ın haberine göre Sheffield United, kaleci Dean Henderson'ın durumundaki belirsizlik nedeniyle Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı listesine ekledi.
TRANSFERİN OLASILIĞI YÜZDE 90
Sheffield United'ın bir süredir Altay'ın gelişimini takip ettiği belirtilirken oyuncunun Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz imzaladığı 4 yıllık sözleşme nedeniyle transferin yüksek bir bonservis bedeliyle bitirilebileceği aktarıldı.
Sheffield United'da Dean Henderson'ın durumunun ve önümüzdeki sezonun transfer bütçesinin belirleyici olacağı aktarılırken transfer ihtimali de 9/10 şeklinde oranlandı.
SELAHATTİN BAKİ DETAYI
Transferde Sheffield United'ın Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ile olan yakın ilişkilerinin avantaj sağlayabileceği ve transferin bu görüşmeler sayesinde bitirilebileceği de aktarıldı.
Selahattin Baki, Fenerbahçe'de göreve başlamadan önce İngiliz kulübünün yönetiminde görev almıştı.
(Fanatik)
Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.
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