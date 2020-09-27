Altay Bayındır'ın derbideki ilginç sınavı

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Fenerbahçe'nin ‘1' numaralı kalecisi Altay Bayındır'ı Galatasaray derbisinde ilginç bir sınav bekliyor.

Dev derbide kaleciler de en merak edilen isimler olacak. Galatasaray'da Fernando Muslera gibi bir ismin yokluğunu kapatmaya çalışan Fatih Öztürk ve Fenerbahçe'nin artık '1' numarası olan Altay Bayındır, 2 haftada 1 gol yedi ancak oyuna katılımda ilginç bir tablo dikkat çekiyor.



ALTAY BAYINDIR YÜZDE 88, FATİH ÖZTÜRK YÜZDE 67

Altay, 2 haftada topu oyuna sokmada yüzde 88'lik başarı elde etti. Fatih'te bu rakam yüzde 67'de kaldı. Muslera oynarken bu rakam yüzde 85'leri buluyordu. En merak edilen detay ise Altay'a henüz ceza sahası dışından şut gelmedi. Ligin en çok şut çeken takımlarından Galatasaray olduğuna göre ilginç bir 90 dakika bizleri bekliyor.