Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, A Spor'a konuştu. Bayındır, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken bir yandan da takımdaki bazı isimleri eleştirdi.

Altay Bayındır'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Kötü bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreç kendi adıma konuşacak olursam, kendime vakit ayırma açısından, evde değerlendirebileceğim bir süreç oldu. Evde bol bol kitap okuyup, puzzle yapıp, antrenmanlarımızı evdeki imkanlar dahilinde yaparak günlerimizi geçiriyoruz. İnşallah en kısa dönemde ve süreçte bugünleri atlatıp, eskisinden daha iyi günlere kavuşuruz.

"ÇOK ZORLU BİR SÜRECİ GERİDE BIRAKTIM"

"Benim açımdan çok zorlu bir süreci geride bıraktığımı söyleyebilirim çünkü sakatlığım yeni olmuş bir durum değildi. Bir süredir vardı bence ancak takım için devam etmem gerekiyordu. Bu yüzden sıkıntılı bir dönemden geçtim. Ameliyatım da tam zamanında gibi oldu. Ben Almanya'dan döndüm, 2 gün sonra uçuşlar iptal oldu. Bir nevi baktığımız zaman bu durum bana yaradı gibi. Kötü bir durum o ayrı konu ama bu süreç sakat oyunculara yaradı daha doğrusu. Milli takımımız için de geçerli, sakat oyunculara yaradı öyle düşünüyorum."

"VOLKAN AĞABEYİMİZ FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER"

"Volkan ağabeyimiz, Volkan hocamız, yıllar boyunca Fenerbahçemize hizmet etmiş bir isim. Çok değerli, kulüp değerlerinden olan bir isim şu anda. Kendisi çok tecrübeli, çok şey yaşamış, iyi veya kötü yaşadığı birçok şey tecrübe olmuş kendi adına. Bize hep yardımcı oluyor. Ağabeyliğini ve hocalığını, her zaman gösteriyor, saha içi saha dışı. Dediğim gibi, Fenerbahçe'nin büyük bir değeridir. Bizim için iyi bir fırsat. Çok uzun süreler sahada forma şansı buldu. Birçok şey yaşadı. Yaşadığı tecrübelerini bize aktarması öncelik olarak zaten bize mutluluk veriyor. Bizim için güzel bir şey. Bundan sonraki süreçte, onun tecrübelerinden yararlanıp, kendimiz de bir şeyler katacağız."

"Fenerbahçe'ye geldim ve ilk yılım. İlk yılımda, Fenerbahçe'ye yakışır bir disiplinle, bilinçle sahada hareket edip oynayama çalışıyorum. Ancak, bu süreç bizim için biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Herkes iyi niyetini sahaya yansıttı tabii ki de. Ama zaman zaman olan değişimler, takımın aksiyonları, saha için davranışlarımız belki daha iyi olabilirdi, daha sağlıklı olabilirdi. Takımca bir reaksiyon gösteremedik. Kişi kişi ayırırsak tabii ki herkes reaksiyon verdi, ancak bazı isimler... Fakat herkesin takım olup birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Biz bunu yapmıyor muyuz? Tabi ki de yapıyoruz. Tabii ki de üzülüyoruz ama yeteri kadar yapmak gerekiyor."

"BUGÜNKÜ KÖTÜLÜKLERİ DÜŞÜNÜP YARINI DA KÖTÜLEŞTİRMENİN ANLAMI YOK"

"Şampiyonluğa oynayan bir takım, şampiyonluğa oynar, bunun başka bir açıklaması falan yoktur. Ne olursa olsun kazanmak için oynar. İyi başladığımız sezonda, son dönemlerde kötü bir gidişat sergilemiş durumdayız. Uzun süredir galibiyet alamıyoruz ancak Fenerbahçe camiasıyız, bu bilinçteyiz. Bugünün yarını da var. Bugünkü kötülükleri düşünüp yarını da kötüleştirmenin de bir anlamı yok. Yapacağımız tek şey, takım olarak, camia olarak, taraftarlar da buna dahil, çünkü biz bir bütünüz."

MİLLİ TAKIM HAKKINDA...



"Şu anda kurulumu biraz genç bir jenerasyon. O yüzden ne olursa olsun iyi gidişatta olduğu gibi kötü gidişatta da her daim, Türk Milleti olarak destek verip arkasında durmamız gerekiyor. Mevcut durum bizim için büyük bir şans. Özellikle Şenol Hocamızın şu anda A Milli Takımımızın başında olması, bizim Andorra maçından sonra da kalıp Ümit Milli Takımı'nın maçını izlemesi, beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü sadece olağan duruma değil, geniş bir bakış açısı sergilemek, ülke futbolumuz için iyi bir sonuç getirir. Şenol Hocamızın da bu bilinçte bir bakış açısı var. İnşallah A Milli Takımımız da en iyi skorlarla ülkemizi gururlandırmaya devam eder, ben de devam eden bu sürecin içinde yer alıp bu başarıların hepsinde olurum."

"HANGİ LİGE TRANSFER OLMAK İSTERSİN?" SORUSU ÜZERİNE...



"Şu anda Fenerbahçemizin sözleşmeli futbolcusuyum, tabii ki de bir durum söz konusu olduğunda, şartlar doğrultusunda, öncelikli olarak takımımın menfaatlerine uygun, takımın çıkarlarına uygun hareket etmek. Ancak şu anda benim odaklandığım tek şey, Fenerbahçemizin ne kadar başarılı bir serüvene sokabilirim? Ya da Fenerbahçe'de kazanabileceğim kupalar. Düşündüğüm şey burası. Ben kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirip, dünya futbolunun en üst yerlerinde tabii ki de forma şansı giyip ülkemi temsil etmek isterim. Bunun olabilmesi için tek çıkar yolu Fenerbahçemizin menfaatleridir."