Altay Bayındır, Sheffield United ve Ajax'ın kıskacında

Fotomaç

Son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı Sheffield United ve Ajax'ın takibe aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de gündem Altay Bayındır. Denizlispor deplasmanında 1'i penaltı olmak üzere yaptığı 7 kurtarışla devleşen genç kaleci herkesi kendisine hayran bıraktı.



Refleksleri, hırsı ve her geçen gün üstüne koyduğu performansıyla takdir toplayan sarı- lacivertli eldiven, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in izinde yürüyor. Tarihe adlarını yazdıran iki isim de tıpkı Altay gibi 21 yaşında Fenerbahçe kalesini teslim almış, Rüştü 9, Volkan ise 17 sene aralıksız forma giymişti.

Bu sezon 2 penaltı kurtaran Altay, takımı ayakta tutan isimler arasında yer alıyor.

Bayındır'ın ligde en çok kurtarış yaptığı maçlar şöyle:

Denizlispor 7, Galatasaray 5, Trabzonspor 4, Gençlerbirliği 4.

Geride kalan 11 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan genç kaleci toplamda ise 31 kurtarış gerçekleştirdi. Bunların 15'i ceza sahası içinden, 14'ü ceza sahası dışından, 2'si ise altı pastan.

SHEFFIELD VE AJAX PEŞİNDE

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Altay'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor.