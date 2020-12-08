Altay Bayındır, Sheffield United ve Ajax'ın kıskacında

Fenerbahçe'de gündem Altay Bayındır. Denizlispor deplasmanında 1'i penaltı olmak üzere yaptığı 7 kurtarışla devleşen genç kaleci herkesi kendisine hayran bıraktı.
Refleksleri, hırsı ve her geçen gün üstüne koyduğu performansıyla takdir toplayan sarı- lacivertli eldiven, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in izinde yürüyor. Tarihe adlarını yazdıran iki isim de tıpkı Altay gibi 21 yaşında Fenerbahçe kalesini teslim almış, Rüştü 9, Volkan ise 17 sene aralıksız forma giymişti.
Bu sezon 2 penaltı kurtaran Altay, takımı ayakta tutan isimler arasında yer alıyor.
Bayındır'ın ligde en çok kurtarış yaptığı maçlar şöyle:
Denizlispor 7, Galatasaray 5, Trabzonspor 4, Gençlerbirliği 4.
Geride kalan 11 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan genç kaleci toplamda ise 31 kurtarış gerçekleştirdi. Bunların 15'i ceza sahası içinden, 14'ü ceza sahası dışından, 2'si ise altı pastan.
SHEFFIELD VE AJAX PEŞİNDE
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Altay'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun sakatlık sendromu ve Amerikan rüyası formasına mâl oldu.
Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
Galatasaray'da Fatih Terim'in "sürpriz" açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, iki Türk süper yeteneği bitirmek için düğmeye bastı.
Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.
Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından camiada transfer beklentisi arttı. Bordo-mavililerde gözler 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.
Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.