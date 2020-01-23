Altay Bayındır: 'Kadıköy'de Başakşehir'i yeneceğiz'

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Başakşehir maçını kazanacaklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Başakşehir'i yeneceklerine inandığını söyledi.

Sarı-Lacivertli file bekçisi, "Çok zor bir maça çıkacağız. Ancak kendi evimizde bu maçı alarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağız" dedi.

HER MAÇ FİNAL OLACAK

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu ise her maçın bir final olacağını söyledi. Yıldız oyuncu, "Başakşehir ve Trabzonspor maçları çok kritik" dedi.

(Takvim)