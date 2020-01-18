Altay Bayındır: İnsanlar sürekli bir şeyler söylüyor

Sarı lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Altay Bayındır açıklamasında, "İşimizi yaptık, bu galibiyeti deplasmanda aldığımız için mutluyuz. Hedefi olan bir takım olduğumuz için hiçbir şey bitmiş değil. Haftaya maçımıza da en iyi şekilde hazırlanıp, yolumuza iyi ilerlemek istiyoruz. İnşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluğu elde etmiş oluruz." dedi.
Genç file bekçisi milli takım ile ilgili soruya ise, "Milli Takım kadrosunda bulunmak oynasam da, oynamasam da önemli, orada bulunmayı çok istiyorum. İyi şeyler oldukça, sahaya iyi şeyler yansıdıkça, orası da yakındır diye düşünüyorum. İyi çalışmak ve yaptığımız işe konsantre olmak gerek diye düşünüyorum. İnsanlar sürekli bir şeyler söylüyor, kulakları yüzde yüz kapatıp, sahaya konsantre olursak, oraya da gideriz diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi
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