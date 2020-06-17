Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak arasında gerilim

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, müsabaka bitiminde Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak ile tartışma yaşadı. Altay, Parmak'a yaşanan olay sonrası "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de maçın sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı.
Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" diyerek çıkıştı.
Daha sonra Fenerbahçe teknik heyeti Altay'ı soyunma odasına götürdü.
(Fanatik)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.
Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediği Younes Belhanda'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Faslı futbolcu, Al Ahli'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifini kabul etti. Suudi ekibi, Galatasaray'a da 4 milyon Euro teklif ederken Cimbom pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açtı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maçın son düdüğüyle birlikte Abdülkadir Parmak ile tartıştı. Yaşanan gerilimde genç file bekçisi, Parmak'a “Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz” ifadesini kullandı.
Loris Karius'un ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Stanislav Kritsyuk. Siyah-Beyazlılar, Rus file bekçisine 600 bin Euro teklif ederken Kritsyuk'un menajeri 1 milyon Euro talep etti.
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'Fenerbahçe devremülk anlayışıyla yönetiliyor'