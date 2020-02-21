Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor

Hatalarına rağmen Ersun Yanal'ın vazgeçmediği isimlerden olan Altay Bayındır, Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor.
Alman antrenör Marco Knoop'un ekstra çalışmalar yaptırdığı genç eldivene Volkan Demirel ve Harun da tam destek veriyor.
Altay saha içi idmanlarının yanı sıra görsel bilgilerle de dev maç için bileniyor.
(Türkiye)
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmi ayrılık için geri sayıma geçti.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin zafiyetleri üzerine çalışan Fatih Terim, Feghouli'ye özel bir görev verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Vedat Muriqi'nin performansını düşüren etkeni buldu.
Galatasaray, 2012'de kupa kaldırdığı Kadıköy'e galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları dev maça psikolojik açıdan yaklaşıyor.