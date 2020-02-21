Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.

Hatalarına rağmen Ersun Yanal'ın vazgeçmediği isimlerden olan Altay Bayındır, Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor.

Alman antrenör Marco Knoop'un ekstra çalışmalar yaptırdığı genç eldivene Volkan Demirel ve Harun da tam destek veriyor.

Altay saha içi idmanlarının yanı sıra görsel bilgilerle de dev maç için bileniyor.

(Türkiye)