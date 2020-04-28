Altay Bayındır Ada yolcusu

Sheffield United, 22 yaşındaki file bekçisini takibe aldı. İngiliz basını, Altay Bayındır'ın Ada ekibinin radarına girdiğini iddia etti. Sheffield United'da görev alan ve şu anda Fenerbahçe yönetiminde bulunan Selahattin Baki'nin, transfere öncülük edebileceği de yazıldı.

AKŞAM

Sezon başında Ankaragücü’nden 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki Altay Bayındır, harika performansını Premier Lig’e transferi ile taçlandırabilir. İngiliz basını, genç oyuncuyu manşete taşıdığı haberde sürpriz bir bilgiye yer verdi. Daha önce Premier Lig ekibi Sheffield United’da görev alan ve şu anda Fenerbahçe yönetiminde bulunan Selahattin Baki’nin, Altay’ın transferine öncülük edebileceği yazıldı.

KADIKÖY’DE TAKİP ETTİ

Haberde şu ayrıntılara da yer verildi: “Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder, şubat ayında oynanan ve Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı 21 yıllık iç saha yenilmezliğini kaybettiği derbi maçını yerinde takip etti. Wilder, Manchester United’dan kiralanan Dean Handerson’un yeni bir kiralama teklifine yanaşmaması halinde, Altay Bayındır için elini çabuk tutacak.

TRANSFER UCUZ OLMAYACAK

Altay Bayındır, bir kaleci fiyatına göre ucuza gelmeyecek. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzaladı. Wilder’ın gelecek sezon için bütçesi oldukça büyük. Henderson’un geri dönmemesi durumunda. Altay ile sözleşme imzalayacak.” Öte yandan Fenerbahçe’de bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Altay Bayındır, bu maçlarda kalesinde 36 gol gördü.