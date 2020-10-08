Altay Bayındır: A Milli ya da Ümit Milli hiç fark etmez!

AKŞAM

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, milli görevin kutsallığından bahsetti: “Üstümde milli arma var. A Milli ya da Ümit Milli hiç fark etmez. Milli forma üzerindeki Ay-Yıldız için mücadele etmek önemli. Yarın A Milli Takım'a gider, çıkar oynarım."

Altay Bayındır, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, "Şu anda üstümde de milli arma var. Benim için A Milli ya da Ümit Milli hiç fark etmez. Bugün Ümit Milli Takım'dayım, hocam şans verirse oynarım. Yarın A Milli Takım'a gider, çıkar oynarım. Bunun hiçbir önemi yok. Dediğim gibi bizim için en önemli şey sahada çalışmak, gerisi başka." ifadelerini kullandı.



HER ZAMAN ÜST DÜZEY

Ümit Milli Takım'ın, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme mücadelesinde İngiltere ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı değerlendiren genç file bekçisi, "Biz milli takımız o yüzden şansımız her zaman üst düzeydedir. En iyi şekilde konsantre olup bu maça da her zamanki gibi kazanmak için çıkacağız. Bizim için rakibimizin grup lideri, grup ikincisi ya da grup sonuncusu olmasının hiçbir önemi yok." şeklinde konuştu.

HOCALARIMIZ YAPACAKTIR

Genç kaleci Altay Bayındır, "Milli takım, 7 maç sonunda 7 puanla beklentilerin gerisinde olarak 4. sırada yer alıyor. Bunun sebepleri nelerdi?" sorusuna, "Bunu birçok etkene bağlayabiliriz. Kesinlikle tek bir şeye bağlayamayız. Birçok etken olabilir. Bunun değerlendirmesini hocalarımız yapacak. Biz futbolculara düşen bu konulardan ziyade, daha çok işimize sarılıp, saha içinde iyi mücadele etmek. Üzerimize düşeni yapmalıyız." cevabını verdi.

UMARIM İYİ OLUR



Altay, Fenerbahçe’nin transferde çok önemli oyuncuları kadroya katması ve şampiyonluk iddiasıyla ilgili olarak, “İyi transferler yaptık. Umarım ki iyi bir sezon olur. Sezon sonunda da güleriz.” diye konuştu..

HEPSİ PENALTI!..



Fenerbahçe'nin genç kalecisi, "Geçen sezon gördüğüm bütün kartları penaltıdan dolayı yedim. Bunun için bir maçta cezalı oldum. Ufak tefek öne çıkmalardan tekrar edilen penaltılar vardı." yorumunda bulundu.

İDOLÜM YOK



Altay, "İngiliz basını oyun tarzımı De Gea'ya benzetmiş olabilir. Kesinlikle bir kaleciyi örnek alma ya da benzetme gibi bir şey söz konusu değil. Ben kendi yolumda ilerliyorum." dedi.