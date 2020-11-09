Altay Bayındır, A Milli Takımı kadrosuna dahil edildi

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şöyle:
“Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi.”
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Erol Bulut, milli ara sonrasında bazı değişikliklere gideceğinin sinyallerini verdi.
Çarşamba günü teknik direktör Sergen Yalçın ile toplantı yapacak olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarılı antrenöre ‘arkandayız' mesajı verecek, kadro dışı ve para cezası gibi yaptırım talebi olup olmadığını soracak.
Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı. Genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları 8. haftanın ardından yeniden güncellendi. İşte yeni oranlar...
Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.
Sarı kart sınırında bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.