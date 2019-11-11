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Altay Bayındır, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Altay Bayındır, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

A Milli Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadroda değişiklik yapıldı.

A Milli Futbol Takımımızın EURO EURO 2020 yolundaki son iki maçı öncesinde aday kadroda değişiklik yaşandı.

Sakatlığı bulunan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır kadroya dahil edildi. 21 yaşındaki kaleci, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağırıldı.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde;

"İzlanda ve Andorra ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için İstanbul'da kampa giren A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a yapılan detaylı tetkik ve muayenelerin ardından, kulüp takımında ayak bileğinden yaşamış olduğu sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından, futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım kadrosuna Gökhan'ın yerine Ümit Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır dâhil edildi."

(AA)


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