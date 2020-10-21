Altay Bayındır, 11 puanı kurtardı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır; Rize, Galatasaray, Karagümrük ve son olarak Göztepe maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla 11 puana direkt katkı sağladı.
Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarışa imza attı.
DERBİ MESAİSİ
Bu arada Süper Lig'de iyi bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Trabzonspor derbisi için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.
Almanya Bundesliga ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Ocak ayında genç sol beki takıma kazandırmak isteyen Stuttgart, Siyah-Beyazlılar'dan bonservis bilgisi talep etti. Yönetim, yetenekli futbolcu için 5 milyon Euro değer biçti.
Sezon başında Marcao'ya gelen teklifleri yetersiz bulan sarı kırmızılı takım, Brezilyalı defans ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray, Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatifi de şimdiden hazırlandı.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır yaptığı kurtarışlarla lig başından beri sarı-lacivertlilere 11 puanlık katkı sağladı.
Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi için iki plan üzerinde duruyor: 1- 32 takım sayısı 36'ya yükselecek. 6'lı gruplar oluşturarak çift maçlı eleminasyon şeklinde yapılacak. 2- ‘İsviçre sistemi' olarak adlandırılan planlama düşünülüyor. Gruplar arasında maçlar oynanacak.
N'Sakala, “Caner Erkin'in tarzı farklı, benim tarzım farklı. Bu iki farklı tip oyuncudan, aynı sonucu beklemek doğru olmaz” diye konuştu.