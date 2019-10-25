Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Slovakya ile yapılacak özel maç için Bursa'da bulunan A Milli Futbol Takımı'nı kamp yaptıkları Holiday Inn Oteli'nde ziyaret etti.Avcı burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz ay Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıya katıldığını ve orada Bursa Büyükşehir Belediyesince spora yapılan yatırımları tüm kentlere örnek gösterdiğini anımsattı.

Sporda başarı için öncelikle çok sağlam bir alt yapı olması gerektiğini belirten Avcı, ''Bununla ilgili Almanya'da çeşitli incelemeler yaptık. Gerek normal okul eğitimi, gerekse futbol eğitimi konusunda mükemmel bir alt yapı oluşturmuşlar. Aslında bizde de sporcu konusunda alt yapı var ancak, sistem işlemiyor'' diye konuştu.

Hedeflerinin bir taraftan alt yapıyı daha da güçlendirip, A Milli Takımı bir turnuva takımı haline getirmek olduğunu dile getiren Avcı, ''Bir turnuvada sürekli olamıyorsanız, dünya üçüncüsü bir takım olmanız çok önemli değil. Bu bağlamda Bursa'da özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin başta stadyum olmak üzere spora yaptığı yatırımları çok önemsiyorum'' ifadesini kullandı.

Başkan Altepe de Bursa'nın bir spor kenti olması için tüm spor branşlarına yatırımlar yaptıklarını aktararak, Avcı'ya hem Slovakya maçı, hem de bundan sonraki karşılaşmalar için başarılar diledi. Avcı, ziyaretin anısına Altepe'ye 7 numaralı ay yıldızlı forma hediye etti.