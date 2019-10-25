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'Alt yapı var ancak, sistem işlemiyor'

'Alt yapı var ancak, sistem işlemiyor'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Bir turnuvada sürekli olamıyorsanız, dünya üçüncüsü bir takım olmanız çok önemli değil' dedi.

 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Slovakya ile yapılacak  özel maç için Bursa'da bulunan A Milli Futbol Takımı'nı kamp yaptıkları Holiday  Inn Oteli'nde ziyaret etti.Avcı burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz ay Marmara Belediyeler Birliği  tarafından düzenlenen bir toplantıya katıldığını ve orada Bursa Büyükşehir  Belediyesince spora yapılan yatırımları tüm kentlere örnek gösterdiğini  anımsattı.        

Sporda başarı için öncelikle çok sağlam bir alt yapı olması gerektiğini  belirten Avcı, ''Bununla ilgili Almanya'da çeşitli incelemeler yaptık. Gerek  normal okul eğitimi, gerekse futbol eğitimi konusunda mükemmel bir alt yapı  oluşturmuşlar. Aslında bizde de sporcu konusunda alt yapı var ancak, sistem  işlemiyor'' diye konuştu.        

Hedeflerinin bir taraftan alt yapıyı daha da güçlendirip, A Milli Takımı  bir turnuva takımı haline getirmek olduğunu dile getiren Avcı, ''Bir turnuvada  sürekli olamıyorsanız, dünya üçüncüsü bir takım olmanız çok önemli değil. Bu  bağlamda Bursa'da özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin başta stadyum olmak üzere  spora yaptığı yatırımları çok önemsiyorum'' ifadesini kullandı.        

Başkan Altepe de Bursa'nın bir spor kenti olması için tüm spor  branşlarına yatırımlar yaptıklarını aktararak, Avcı'ya hem Slovakya maçı, hem de  bundan sonraki karşılaşmalar için başarılar diledi. Avcı, ziyaretin anısına Altepe'ye 7 numaralı ay yıldızlı forma hediye  etti.    

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