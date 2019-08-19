Alper Potuk'tan büyük fedakarlık! Yıllık ücretinde yüzde 40 indirime gitti

Fenerbahçe ile uzun süreli sözleşmesi olan Alper Potuk, maşında indirime gitti.

Fenerbahçe Kulübü, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Alper Potuk'un kendi talebi üzerine, sarı-lacivertli futbolcunun maaşında indirime gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir. Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40'a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz." denildi.

ALİ KOÇ: "FUTBOLDA BU OLAY AZ OLUR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözleşme yenilenmesinin ardından "Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur." açıklamasını yaptı.

COMOLLI: "İLK DEFA DUYUYORUM"

Sportif Direktör Damien Comolli ise "Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır." dedi.