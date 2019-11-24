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Alper Potuk: Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım

Alper Potuk: Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Alper Potuk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Alper Potuk'un açıklamaları şu şekilde:

Uzun süre sonra sahaya çıktım. 1 sene olmuştur. Takımın nerede ihtiyacı varsa oynarım. Daha önce de forvet oynadım. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Ligin zor deplasmanında oynadık. 2-3 ytane net pozisyon var. Üzgünüz ama kaybettiğimiz 3 maçta da birer puan alsak şu an liderdik. 1 puan kötünün iyisidir. 30 kişiyiz 11 kişi oynuyor. Herkes çok istiyor oynamayı. Oynamayan oyuncular çalışamaya devamn ediyor. Biz çalışıp hocamızdan forma bekleyeceğiz.


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