Alper Potuk: Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım

Alper Potuk'un açıklamaları şu şekilde:

Uzun süre sonra sahaya çıktım. 1 sene olmuştur. Takımın nerede ihtiyacı varsa oynarım. Daha önce de forvet oynadım. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Ligin zor deplasmanında oynadık. 2-3 ytane net pozisyon var. Üzgünüz ama kaybettiğimiz 3 maçta da birer puan alsak şu an liderdik. 1 puan kötünün iyisidir. 30 kişiyiz 11 kişi oynuyor. Herkes çok istiyor oynamayı. Oynamayan oyuncular çalışamaya devamn ediyor. Biz çalışıp hocamızdan forma bekleyeceğiz.