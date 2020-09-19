Alper Potuk, MKE Ankaragücü ile anlaştı

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız' Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız' Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.

40 milyona ManU'ya imza atıyor! Cimbom'a talih kuşu kondu 40 milyona ManU'ya imza atıyor! Cimbom'a talih kuşu kondu Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.

Büyük müjde! Aston Villa'dan ayrılıyor Büyük müjde! Aston Villa'dan ayrılıyor Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.

Anlaşma tamam! İşte yeni sağ bek... Anlaşma tamam! İşte yeni sağ bek... Nazım Sangare transferini bitiremeyen Beşiktaş, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Kara Kartal, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Roma ile kıran kırana pazarlık! Fark 2 milyon euroya indi Roma ile kıran kırana pazarlık! Fark 2 milyon euroya indi İtalyan devi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için 13 milyon euro teklif ettiği, Sarı-Kırmızılıların ise 15 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.